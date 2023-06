Divulgação Valmir Reis, participante de Casamento às Cegas 3 já se candidatou com apoio de Eduardo Bolsonaro

















O reality da Netflix Casamento às Cegas Brasil estreou sua terceira temporada na quarta (7) com o seu mais novo elenco. Em busca de um romance, temos um político como pretendente: Valmir Reis, pupilo de Eduardo Bolsonaro. O homem de 34 anos vive na capital paulista e já se candidatou a Deputado Estadual por São Paulo em 2014. Pois então veremos sua sorte no amor, visto que na política seu histórico é um pouco frustrante.





Na época, o diretor comercial concorreu pelo PSC, partido então integrado por Eduardo Bolsonaro. Para alavancar a popularidade do amigo, o filho do ex-presidente chegou a declarar apoio a Valmir nas redes sociais: "Liberal com boas ideias e vontade de mudança", escreveu no Twitter, em 10 de setembro daquele ano.

Reprodução/Twitter Eduardo Bolsonaro e Valmir Reis





No entanto, ter um cabo eleitoral de peso não foi suficiente para que o desejo do astro do reality fosse concretizado: Valmir recebeu apenas 1.385 votos e, por isso, se tornou suplente, sem nunca ter chegado a assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Após o esforço frustrado, dois anos depois o moço repetiu a tentativa em Santos, sua cidade natal, agora pelo Democratas e em busca do posto de vereador. Desta vez, foram apenas 46 votos depositados nas urnas em nome de Valmir... Agora resta-nos saber se o romance que iniciou no reality da Netflix irá vingar.

No desafio, as pessoas se conhecem apenas por meio de conversas, sem verem umas às outras. Assim, os participantes são colocados em cabines e, se der "match" seguido de um pedido de noivado correspondido, os pombinhos se conhecem cara a cara.

Nos episódios liberados até o momento pela plataforma de streaming, Valmir avançou para a etapa da lua de mel e tem sido uma figura peculiar. Nesta semana, ainda serão publicados os capítulos que mostrarão a convivência na vida real, dentro de um apartamento. A partir disso, começaremos a ver os dramas vividos pelos participantes até o famoso "sim" no altar.

*Texto de Lívia Carvalho

