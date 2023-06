Pyong Lee e Sammy

Com um histórico nada legal, principalmente ao deixar sua esposa grávida para participar do BBB 20, Pyong Lee já provou que é possível errar diversas vezes ao vivo. Durante as gravações do reality Ilha Record, o hipnólogo foi para baixo do edredom com Antonela Avellaneda, e por lá esquentaram o clima. Eles até tentaram manter o casamento após o escândalo, mas ela não conseguiu superar o chifre em rede nacional.