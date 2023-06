Quarta-feira, 14 de junho

Romeu pede para Julieta fugir do escritório de Leandro antes que a família chegue. Leandro recebe a notificação do alarme e, através das imagens da câmera de segurança, repara que Romeu está no local. Telma diz para Clara que estava com dívida e precisou vender a casa. Hélio também aparece na residência de Telma e acusa a colega de traição. Telma pergunta a Hélio se ele vai demiti-la. Pedalzera avista Ellen, Ian e Nath, que fogem com as bicicletas da gangue. Leandro, Vera e Bernardo encontram com Romeu no escritório e questionam quem era a pessoa encapuzada que estava com ele; Romeu declara que era um amigo. Depois de ficar sozinho no escritório, Leandro acha um elástico de cabelo no chão. Dimitri enquadra Ian, Nath e Ellen; eles fazem um acordo: as bikes pela pracinha que o trio brinca. Mais tarde, Patrick e Téo contam a Julieta que Lívia vai se mudar para o Lado Torre e que a amiga ficou chateada pela ausência de Juli no encontro marcado. Patrick e Téo perguntam onde Juli estava e questionam do moletom caro que ela está usando; Julieta alega que a blusa é do pai. Daniel diz para Amanda, Vitor e Mariana que pensa em montar um pequeno estande e preparar pratos com ingredientes do Armazém para os clientes. Leandro conversa com Romeu a sós e pergunta sobre o verdadeiro ocorrido no escritório, mostrando que encontrou um elástico de cabelo. Leandro pergunta o nome da amiga e Romeu diz que é Rosalina. Leandro fala para Vera e Bernardo que acha que Romeu está namorando e comenta sobre a Rosalina. Após conseguir as bicicletas, Crânio diz a Trapaça que ela pode voltar ao grupo, mas que ele continua como líder. Aos amigos, Romeu diz que estava no CEC e não no escritório do avô. Rosalina chega na roda dos amigos e pergunta para Romeu o motivo dele inventar que eles estão namorando. Rosalina fala que na última conversa Romeu deixou claro que era só amizade. No seu quarto, Julieta fica agarradinha com a blusa de Romeu; Mari entra no cômodo e assiste a cena.