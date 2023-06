Reprodução/Divulgação Juju Ferrari acionou equipe jurídica para mover processo contra Carlinhos Maia, após o desconvite feito a pedido da Deolane

















Nesse final de semana Carlinhos Maia organizou o próprio arraiá com o seu marido, Lucas Guimarães, em Penedo, Alagoas. São João da Vila repercutiu com a presença de várias celebridades, e ao menos com uma delas, "desconvidada". A infelicidade aconteceu com a influenciadora Juju Ferrari a pedido de Deolane Bezerra, com quem não tem uma boa relação. Diante disso, a modelo então decidiu que irá processar o anfitrião do evento.

O motivo seria os gastos que Juju Ferrari teve com roupas, aéreos, alimentação, transporte e hospedagem. Na qual não foi reembolsada e ainda foi feita de chacota pelo influenciador. Vale lembrar, inclusive, que a influencer foi desconvidada para a festa quando já estava em Maceió, local do evento.

Juju Ferrari se manifestou dizendo que convidada por um profissional de Relações Públicas, amigo pessoal de Carlinhos e que faz a lista vip para o influenciador, endereçou o convite a moça e confirmou sua presença no evento.



"Cheguei no local, fiz maquiagem com a mãe do Carlinhos, eles maquiaram ele. Ele sabia que eu estava lá, eu filmei a mãe do Carlos, a dona Maria, conversando comigo nos Stories. Eu marquei ele [nas publicações] desde a hora que eu cheguei lá, 6/7 horas da manhã. Depois disso começou a surgir os boatos." , disse Juju, que gastou mais de 25 mil reais na viagem.





E acrescentou. "Quando a Deolane chegou, ela pediu para que eu fosse desconvidada, se não ela não estaria presente no evento. Então o Carlinhos acatou isso e ainda aceitou o Storie dela de provocação, falando da 'desconvidada'. Vou processar ele pela humilhação e pelos valores que gastei.", e disse. “Ninguém entrou em contato comigo após o desconvite perguntando se eu precisava de algo. Não tive suporte algum”, contou.

Juju ainda contou que, após o caso, Carlinhos a procurou e mandou várias menagens no Direct. "Quando o Carlinhos viu que realmente eu fui convidada por uma pessoa de acesso dele, permitida para fazer isso, ele voltou atrás do que ele tinha falado, se desculpou sobre ter aceitado fazer a chacota com a Deolane nos Stories.", afirmou.

"Falei que estou bem chateada com ele sim e que quero, pelo menos, o ressarcimento porque são muitas vezes essa perseguição da Deolane comigo... Sendo que não tem motivo. Eu gostaria muito de saber, mas não sei e é algo pessoal, porque ela tem muitas brigas na internet.", disse.

Além dos gastos, o constrangimento sofrido por ela, quando Carlinhos Maia afirmou que nunca tinha sequer a convidado para o São João, também serão colocados em pauta.

