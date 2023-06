Reprodução/Instagram Ex-participante de A Grande Conquista criou vaquinha para ajudar sua mãe

Na última sexta-feira (9), Faby Monarca desistiu de A Grande Conquista após ser informada sobre o estado de saúde de sua mãe. Com isso, a atriz criou uma vaquinha online para conseguir ajuda de seus seguidores para que sua mãe possa realizar um tratamento para tratar um tumor entre o pulmão e o coração.

"Pessoal, somos da organização #AjudeAFaby e estamos vindo pedir ajuda à vocês! Criamos a vaquinha para o tratamento da mãe da Faby, se puderem nos ajudar, doando e divulgando, iremos agradecer imensamente. Acompanhem as redes sociais da Faby pois teremos dinâmicas divertidas para motivar mais ainda essa campanha", escreveu na publicação.

A modelo compartilhou em suas redes sociais o pedido de ajuda, informando que estabeleceu o valor de R$ 40 mil, o mesmo valor do cachê de Faby no reality show.

Os valores podem ser enviados no e-mail ou depositados diretamente no site vakinha. No site, até o momento foram arrecadas somente R$ 93,48.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko