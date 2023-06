Divulgação Ator mexicano foi acusado de agressão sexual

Tenoch Huerta, que interpretou o vilão Namor em Pantera Negra: Wakanda Forever, o segundo filme da franquia da Marvel, foi acusado de agressão sexual. As acusações foram feitas por María Elana Ríos, que o chamou de violentador e predador sexual.





No último domingo (11), a ativista o acusou de assédio sexual em uma publicação nas redes socais. "Deixei muito claro na minha saída dessa sua seita que protege ao violentador e PREDADOR sexual Tenoch Huerta, que não publicariam nada de mim. Mas eles foram atrás de mim para evitar escândalos por causa do seu filme da Marvel", escreveu.

"É muito difícil falar de abuso emocional e de poder de um predador sexual amado no mundo por interpretar um personagem de um filme, como é o caso de Tenoch Huerta. Aparentemente encantador, a grande característica de um narcisista + uma boa dose de vitimização. #JáNãoTenhoMedo Sua fama não voltará a me intimidar", completou.

De acordo com a musicista, ela deixou o grupo antirracista Poder Prieto, pois a organização protegia o ator mesmo sabendo do ocorrido. Quando questionada sobre o ocorrido, ela explicou que não denunciou antes porque vive em um país machista, em que a justiça é inatingível.

Entretanto, Tenoch afirmou que namorou María e que suas acusações eram falsas e sem fundamento. "Cerca de um ano atrás, namorei Elena por vários meses. Foi totalmente consensual em todos os momentos, como inúmeros outros podem atestar. E, ao longo disso, foi um relacionamento amoroso, caloroso e de apoio mútuo. Depois que acabou, no entanto, Elena começou a deturpar nossas interações tanto em particular quanto na frente de grupos de amigos em comum", explicou no Instagram.

