Sérgio Hondjakoff está de volta à atuação. O nosso eterno Cabeção ficou internado por aproximadamente um ano para tratar a dependência química. Agora, o ator estreia o seu primeiro trabalho pós-reabilitação: o curta Se Não Houver Amanhã, no Rio de Janeiro, que tem roteiro e direção de Rayssa de Castro e produção da Soul Arte.

Na trama, Serginho vive João, um médico que realiza o tratamento da protagonista Leia, uma mãe que cria os dois filhos sozinha e descobre um câncer em fase terminal.

Em entrevista à Quem, Sérgio discorre sobre a nova experiência. "Fico muito feliz de estar contracenando com a Bárbara Monteiro e o Dino Boyer, que são atores que eu admiro muito, sempre gostei, sempre fui fã. O Dino é meu amigo há 10 anos, ele é o meu melhor amigo, e ele está sendo muito presente nessa fase da minha vida, que é um momento meio delicado em que eu sai de um tratamento", iniciou.

Sérgio Hondjakoff nas gravações de Se Não Houver Amanhã





E lembra sobre o período de tratamento. "Estou há um ano limpo, então estou engatinhando emocionalmente. Tenho que ter muita paciência, resiliência e positividade para me manter sóbrio e para correr atrás dos meus objetivos. Mas fico feliz também de estar participando de um curta com essa temática e espero que ajude as pessoas a fazerem sempre exames preventivos para que possa ser detectado com antecipação uma doença tão maligna como essa, e ajude a salvar vidas de alguma forma, conscientizando."



Sérgio Hondjakoff no curta Se Não Houver Amanhã









Com o objetivo de retormar a carreira, o ator está determinado seguir com nosso projetos na vida profissional. Além disso, Sérgio comenta sobre os rumos de sua vida pessoal e diz que o momento é de tentar trabalhar e se recapitalizar especialmente por conta do filho.

"Estou buscando algumas pequenas participações, voltando aos poucos, caminhando. Estou estudando possibilidades para o teatro, tem surgido alguns convites de Cinema com a Rayssa de Castro, além da música com o Dino Boyer onde faço participações nos shows dele. É uma maneira de estar em contato com o público em uma vibe bem positiva, alto astral, todo mundo animado, e é muito bom isso, gosto muito de estar nessa vibe, apesar de não ser sugerido pelo meu terapeuta, porque é um pouco arriscado estar nesses ambientes. Mas por outro lado é muito positivo ver as pessoas felizes e animadas, isso me faz bem também", contou.







E sobre o filho, disse: "Benjamin sempre no meu coração, sempre que posso estou com ele. Não estou conseguindo ser o pai que gostaria, mas no momento busco melhorar e estar mais ativo, produzir mais economicamente. Estou correndo atrás das minhas metas e dos meus objetivos, então infelizmente não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. Não estou sendo aquele pai que gostaria de ser mas acredito que vou ter ele para a vida, e por mais que eu não possa estar com ele, e de estar perdendo a fase mais fofa da vida dele, mas sempre que posso estou com ele, brinco e dou o meu melhor", disse.

Além da atuação, Hondjakoff aposta em uma nova vertente na carreira com foco em auxiliar pessoas com as mesmas condições que ele. "Estou buscando fazer uma imersão em breve em um instituto, e vou emitir meu certificado de terapeuta para, em breve, estar fazendo meus atendimentos como terapeuta de dependência química".

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho