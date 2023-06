Reprodução Arthur Aguiar e Jheny Santucci são vistos juntos em dois eventos em São Paulo













Após muito se especular, a identidade da companheira inseparável de Arthur Aguiar foi revelada! Jheny Santucci é a morena que vem aparecendo junto do campeão do BBB 22 em diferentes flagras nos últimos dias. No sábado (10), foram divulgados registros do casal em dois eventos badalados em São Paulo: na NBA House e, logo depois, no show de Gusttavo Lima, em Americana.

Jheny Santucci é empresária e influenciadora de São Paulo. Dona de um salão de cabeleireiro e de um estúdio de bronzeamento artificial, a moça não é famosa e tem pouco mais de 60 mil seguidores no Instagram. Os dois se seguem mutuamente na rede social e, inclusive, já trocaram vários likes. No entanto, até o momento, nenhum deles publicou fotos juntos.





Flagrados na NBA House, onde vários artistas costumam frequentar, de acordo com o site Leo Dias, o clima entre os dois era de romance. No entanto, os pombinhos não trocaram nenhum beijo enquanto permaneceram no local.





Até então, Arthur não havia aparecido publicamente com nenhuma mulher desde que se separou de Maíra Cardi. Os dois colocaram um fim definitivo no casamento pouco tempo após a saída de Arthur do Big Brother Brasil.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho