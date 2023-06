Reprodução/Instagram Key Alves foi ignorada pela reportagem do Fantástico no São João da Thay





Ignorada pelos famosos, pelos influenciadores e pela imprensa no São João da Thay, Key Alves também foi ignorada pelo Fantástico. Neste domingo (11), a revista eletrônica da Globo dedicou alguns minutos de sua programação para mostrar os bastidores do evento produzido por Thaynara OG em São Luís (MA) e aproveitou para falar com ex-BBBs que movimentaram a edição. E a jogadora de vôlei foi "esquecida" no churrasco.





A repórter Giuliana Girardi acompanhou os preparativos para a festa e falou da importância dos influenciadores digitais em fazer a divulgação do evento nas redes sociais e atrair bastante público, já que todo o valor da bilheteria dos shows foi revertido para instituições sociais.

Em determinado momento, a reportagem deu espaço para os ex-BBBs, pontuando a popularidade que conquistaram no reality show da Globo, e Giuliana entrou numa van onde estavam diversos participantes da última edição. Marília Miranda, primeira eliminada da temporada, e Bruno Gaga, desistente do jogo, tiveram falas e nomes reportados na tela do programa.

Estavam ainda neste transporte outros eliminados, como Cezar Black, Ricardo Alface, Domitila Barros, Sarah Aline, Cristian Vanelli e Gabriel Fop. Os demais ex-BBBs não estavam no mesmo veículo. Amanda Meirelles, campeã da última temporada, teve um pequeno VT exclusivo, recepcionando uma fã na porta do hotel em que estava hospedada.

Fred Nicácio também teve seu momento de destaque em um vídeo em que aparecia batendo seus cabelos no ar, todo sorridente. Bruna Griphao e Larissa Santos surgiram sorridentes em uma passagem de câmeras pelo restaurante do hotel, acenando. Domitila também foi vista em outros momentos, como a passagem pelo "chita carpet", na entrada do show.

Já Key Alves foi dada como inexistente. Não apareceu em nenhum momento, nem ao fundo de alguma cena, nem de passagem por algum canto que as câmeras do Fantástico captaram. Pela reportagem, a sensação de quem assistiu é de que a jogadora de vôlei, que saiu de lá queimadíssima, sequer pisou no São João da Thay.



Importante lembrar que Key Alves foi considerada a convidada mais insuportável deste São João da Thay. Ela conseguiu conquistar o ranço de muitos maranhenses ao fazer um vídeo para suas redes sociais criticando o guaraná Jesus, uma das bebidas típicas do local.

Além disso, deu show de estrelismo com a imprensa e vivia fazendo cara de nojo em todos os lugares em que aparecia. Ela só mudava a expressão quando tinha uma câmera ligada por perto. Além disso, em um dos dias do evento, ela simplesmente deu um perdido na anfitriã e decidiu não comparecer a duas programações armadas pela organização. Pegou muito mal.

A coluna também soube que as pessoas famosas fugiam de Key. Ninguém queria interagir com ela. Os poucos que se dispuseram foram alguns de seus colegas do BBB 23, como Cezar Black e Gabriel Fop. Será que ela saiu de lá desaplaudida?