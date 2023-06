Reprodução Luana Piovani em sequências de Stories no Instagram





Sem papas na língua, Luana Piovani revelou neste domingo (11) que já passa pelos primeiros sintomas de menopausa. Atualmente aos 46 anos, a atriz contou que começou a esquecer algumas coisas de sua rotina e tem escutado um zumbido em seu ouvido.







"Esse negócio de menopausa não é mole não. Eu já estou com um zumbido no ouvido, mas não me incomoda muito. Mas esquecer as coisas... ficar "ééééé....", que coisa chata!", disse ela, em uma sequência de Stories.

Luana é mãe de Pedro, Dom e Liz com o surfista Pedro Scooby e, em setembro do ano passado, contou aos seus seguidores que tinha entrado na menopausa. O período acontece quando a mulher encerra seu ciclo reprodutivo.

"Bom, o assunto é o seguinte, sendo bem direta: menopausa. Eu tenho 46 anos, acabei de fazê-los, mas já estou na menopausa e não estou falando de pré-menopausa, estou falando de menopausa mesmo. Fiz os meus exames de sangue e constatei que estou na menopausa, o que tem uma vantagem ótima: a gente não precisa mais ficar usando fralda todo mês", contou ela.

Ela, no entanto, falou sobre a parte mais complicada dos sintomas: "Porém tem consequências chatas. Eu, por exemplo, estou passando agora por aquelas crises de calor. Já comecei a me medicar porque não dá para fazer novela no verão europeu com essas camisas de seda tendo crises de calor. Já estou tomando a minha testosteronazinha na medida para me ajudar e realmente está me ajudando, está amenizando", explicou.

"A minha santa mãe disse que tudo está só por começar, que ainda vem outras coisas bastante chatas aí no futuro. Por enquanto, estou só com essas crises de calor. E, coincidentemente, sigo a Naomi Watts [atriz anglo-australiana, de 54 anos] e a Michelle Pfeiffer [atriz norte-americana, de 64 anos] e elas têm falado muito sobre menopausa. Tudo bem que elas estão 10, quase 15 anos na minha frente. Mas por conta dos posts delas eu resolvi abordar esse tema com uma outra cara, uma outra roupagem", finalizou Luana.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.