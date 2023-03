Reprodução/Instagram Juliana Paes emplaca primeiro trabalho após sair da Rede Globo

Juliana Paes definiu seu primeiro papel na dramaturgia depois do final do seu contrato fixo com a Globo em março de 2022. Ela fará parte do elenco da série La Venganza, do Star+. De acordo com o colunista Flavio Ricco, do portal R7, as gravações começam neste mês.









Segundo o jornal O Globo desta terça-feira (7), Thomás Aquino e Rodrigo Simas também estarão no elenco. A direção fica nas mãos de Gustavo Bonafé e a produção da Intro Pictures.

Relembre a saída de Juliana Paes da Globo

Uma das grandes atrizes da Globo, Juliana Paes revelou sobre o fim do seu contrato fixo com a emissora em uma postagem nas redes sociais.

"21 anos. Tornou-se plena a maioridade do tempo que passei nesta casa tão maternal, o que a Globo sempre foi pra mim. Sigo de uma nova maneira, não mais com contratos fixos, mas por obra. Minha decisão vem sendo conversada há um tempo e foi aceita com muito respeito e carinho pela direção”, escreveu a atriz, em parte da mensagem publicada no Instagram.

Mesmo com tanto tempo de carreira, Juliana tinha feito sua trajetória apenas na Globo. O primeiro trabalho da atriz foi em 2000 como a personagem Rita na novela Laços de Família. Desde então, a musa protagonizou diversas tramas que marcaram a história da emissora, como Caminho das Índias (2009), A Dona do Pedaço (2019), e seu mais recente papel em Pantanal (2022).

Sem contrato fixo com a Globo, a atriz havia sido chamada para trabalhar com a HBO Max, porém, nesse meio tempo, ela não pode assumir tal compromisso. Em uma participação pontual na emissora aberta, Juliana foi jurada do quadro Caldeirola, no Caldeirão com Mion, nas tardes de sábado.

*Texto de Victória Rossi

Victória Rossi é estudante de Jornalismo e conectada ao mundo do entretenimento e da moda. Antes de integrar o time da coluna, foi locutora e redatora da rádio Sônica. Siga Victória Rossi no Instagram: @vic.rossii