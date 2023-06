Reprodução/Programa do Diguinho/SBT Diguinho Coruja antecipou o caso das fezes de Dudu Camargo encontradas no camarim do SBT













Ex-colega de emissora de Dudu Camargo, o humorista Diguinho Coruja fez referência às fezes do jornalista encontradas no SBT antes mesmo da demissão do comunicador vir à tona. O ex-apresentador do Primeiro Impacto teria defecado no chão do camarim e se limpado com uma toalha, a qual teria sido escondida atrás do micro-ondas na empresa. Mas, no episódio do podcast Programa do Diguinho da quarta (31), o artista antecipou a situação antes da fofoca vir à tona.





Quem assististiu atentamente ao episódio apontou a revelação durante uma conversa do locutor com Danilo Gentili e outros colegas. Na ocasião, os humoristas brincaram sobre a qualidade do programa de Diguinho, quando o homem, indiretamente, menciona o ocorrido com Dudu Camargo. "Esse programa tá uma bosta", disparou Gentili. "Bosta é o que acharam atrás do micro-ondas", entregou Coruja, divertindo os amigos que caíram aos risos.

O locutor, então, detalha a história: "Acharam a toalha com bosta no micro-ondas. Alguém não aguentou o tranco e saiu vazando", falou. Sem dar nomes, ele fez uma menção ao programa Primeiro Impacto, que era apresentado por Dudu Camargo e, então, encerrou o papo. "Vai ter um primeiro impacto f*dido aqui depois... vai rolar ainda mais", afirmou em mencionar nomes.

Após repercussão da demissão, internautas logo conectaram o relato de Diguinho com o episodio de Dudu, que não negou as acusações. O apresentador alegou, apenas, que "sentiu uma indisposição estomacal e não teve tempo hábil de ir até o banheiro".

O comunicador foi demitido do SBT após sete anos no comando do Primeiro Impacto. Além do ato deplorável, Dudu foi desligado por supostamente não participar das reuniões de pauta e não ser pontual nos compromissos. O contrato que iria até outubro, foi rescindido de maneira unilateral.



*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho