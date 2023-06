Reprodução/TV Globo Filipe Gonçalves se emocionou na manhã desta sexta (9) durante reportagem sobre a situação de rua das pessoas no Estado de São Paulo









Minutos antes de entrar ao vivo no Bom Dia São Paulo na manhã desta sexta (9), o repórter Filipe Gonçalves foi surpreendido por duas mulheres e uma criança em uma reportagem sobre a situação e rua das pessoas no Estado. Visivelmente abalado, o jornalista relatou a Sabina Simonato que elas pediram ajuda após terem sido obrigadas a deixar o albergue que as abrigava.





Com a voz embargada e bastante emocionado explicou: "Minutos antes, veio uma mãe, aparentemente a mãe dela, [ou seja,] uma avó e uma criança, viram a luz da nossa câmera e vieram pedir ajuda", contou Filipe à jornalista, que substitui Rodrigo Bocardi no jornal neste feriado.

"Elas estão na rua há cerca de uma semana, e não à toa viemos para cá, porque essa é uma região em que estamos ao lado da prefeitura, uma região que concentra grande parte da população de rua. Elas vieram para pedir ajuda. Disse: 'olha, sempre que vocês estão aqui, muitas vezes acontece alguma coisa de alguma ajuda para a gente'. Elas disseram que estavam em um albergue e tiveram que sair por más condições”.

O jornalista disse que essa situação acaba refletindo o aumento no número de pessoas em situação de rua em São Paulo e demais cidades do Estado. "Nessa época do ano, as noites mais longas, o frio também crescendo. Quem é que sofre mais? Sempre são essas pessoas", lastimou.

Sabina também lamentou o caso ao ver as imagens da população de rua. "Muito triste, é de cortar o coração", expôs. "Esse relato dessa avó com essa criança, citando a situação dos albergues, pontua a necessidade de medidas como melhorar a infraestrutura desse serviço de acolhimento, ampliar o número de servidores para essas atividades e ter uma melhor transparência dos relatórios de acompanhamento e prestação de contas do que é feito”.

Mais tarde, Filipe retornou e mencionou novamente as mulheres que o abordaram. O repórter entrevistou uma delas, que desabafou sobre as duras condições em que estavam no albergue.

"É muito sujo, muito sujo. Minha menina pegou infecção, a gente pediu quatro vezes transferência. Foi o que me levou a vir para a rua. Minha menina ficou ruim, eu fiquei ruim também. O banheiro é muito sujo, não tem condições de ficar. É doloroso, é muito frio. Eles só querem dar pernoite, aí manda para longe, tem que vir com barraca para cá. Não tem como. A gente só quer colocar as crianças em um hotel social, que é mais limpo e nós mesmos temos como limpar", revelou a mulher.

Sabina se comoveu. "Nossa, preferir ficar na rua, do que em um abrigo", concluiu ela, que também falou sobre ter pedido um posicionamento à prefeitura com relação às condições dos abrigos sociais.”, disse impressionada com o depoimento.

*Texto de Lívia Carvalho

