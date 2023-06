Reprodução/Instagram Drag Penelopy Jean perde conta no YouTube









O canal da drag queen Penelopy Jean, com mais de 100 mil inscritos, foi hackeado e teve todos os seus vídeos deletados. A jurada do reality musical Canta Comigo, da Record, acumulava 10 anos na plataforma e tinha centenas de vídeos publicados. Mas o que parecia ser, até então, um problema temporário se tornou um pesadelo. Poucos dias depois de solicitar sua conta e informar o ocorrido, o canal inteiro desapareceu.





A apresentadora do Drag Me As a Queen, do canal E!, compartilhou a notícia com seus seguidores no Twitter, e ainda suplicou pela ajuda do YouTube, que aparentemente não responde com frequência ao seu sistema de atendimento ao criador. No post, ela pede que as pessoas engajem sua solicitação até que chame a atenção da plataforma para seu problema.









"Eu tô desesperado... depois de duas invasões essa semana, meu canal do YouTube foi excluído agora, sem mais nem menos. Tentei contato por aqui e foi praticamente nulo. Socorro", escreveu em um tweet na noite da última segunda (5).

Nos comentários do anúncio, os internautas engajaram a publicação e prestaram apoio a Jean com palavras solidárias. No entanto, diante das mensagens de "Boa sorte!", "Força!" ou até mesmo de usuários sugerindo a Penelopy acionar um advogado, alguns seguidores expressaram total indiferença sobre o caso e destilaram ódio.

Eu tô desesperado… depois de duas invasões essa semana, meu canal do @YouTubeBrasil foi EXCLUÍDO agora, sem mais nem menos. Tentei contato por aqui e foi praticamente nulo. Socorro 😢 — PJ (@PenelopyJean) June 5, 2023





"Eu gosto muito quando pessoas arrogantes se fodem", escreveu um seguidor no tweet repostado pela própria drag que, logo em seguida, decidiu replicar o hater. "Muito legal ter a conta do YouTube com 13 anos de trabalho hackeada e removida na semana que a gente mais trabalha no ano e ainda ter que ver gente comemorando isso... só em setembro que a gente lembra da saúde mental alheia, né? A falta de empatia é impressionante", disse.



Na terça (6), Jean informou pelos Atories que a plataforma havia mandado somente uma ficha para preencher e mais nada. Até este dado momento, nenhuma providência em relação ao problema da DJ foi tomada.

Recentemente, Penelopy Jean havia aproveitado o hype de sua drag de Lady Gaga e começado um podcast em seu canal, onde entrevistava apenas drag queens. O ato retomou o crescimento do canal que já acumulava uma comunidade enorme de inscritos e milhões de views nos anos em que comentou sobre realities de drag.





