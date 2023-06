Reprodução Homem exibe pistola no meio da plateia do Encontro com Patrícia Poeta

Um vídeo publicado no dia 29 de maio no Youtube, mostra um homem exibindo uma pistola no meio da plateia do programa Encontro, da Globo. No meio de imagens de confrontos policiais, armas e crimes, o homem mostrou uma munição nos estúdios da emissora.



No vídeo, é possível ver o homem exibindo uma arma escondida entre a calça e o tênis, enquanto esta sentado da plateia do programa. Em seguida, ele mostra o estúdio e a apresentadora Patrícia Poeta interagindo com o público.

De acordo com o Metrópoles, a assessoria de imprensa da Globo informou que não sabe sobre o caso. Entretanto, poucos minutos depois o vídeo foi removido do Youtube e apresenta a seguinte mensagem: "Este vídeo não está mais disponível devido a uma reivindicação de direitos autorais do Globo Comunicações e Participações S/A".

Renato Reineiro, de 33 anos, é o autor do vídeo. Em entrevista ao Metrópoles, o homem explicou que já foi ao programa em caravanas pelo menos três vezes, e resolveu testar a segurança da emissora.

De acordo com ele, a arma é de airsoft e a munição é de verdade. Além disso, ressaltou que a intenção do vídeo não era ser uma ameaça, e sim chamar a atenção para ser clipe.

