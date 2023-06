Reprodução Empresa demitiu 296 funcionários nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (7), a Nubank anunciou a demissão de 296 funcionários da empresa, em virtude de uma reestruturação da área de operações. De acordo com a empresa, a expansão do negócio exigiu que fossem centralizadas as unidades independentes focadas em diferentes produtos. Entretanto, os internautas, e até mesmo ex-funcionários da empresa, não entenderam a decisão repentina após anunciarem patrocínio milionário no Jornal Nacional, na Globo.





“Isso permitirá um atendimento ainda mais completo aos clientes e ganhos de escala, com uma gestão integrada de todos os produtos e serviços”, disse a Nubank.

A empresa ainda relatou que as demissão não terão impacto no atendimento final do cliente. No ano passado, a Nubank possuía 8.049 funcionários em seis países, sendo a operação no Brasil sua principal.

Além disso, alguns profissionais foram remanejados em funções e posições diferentes. Já os que foram demitidos, a empresa se prontificou a oferecer benefícios, salário adicional, extensão temporária do plano e saúde e verba de apoio para recolocação de mercado.

Por fim, o banco ressaltou que as demais áreas seguem com um ritmo normal de contratações e desligamento, de acordo com o desempenho dos funcionários e planos de negócios.

No entanto, o novo formato de patrocínio no Jornal Nacional com o banco causou estranheza nos telespectadores. Enquanto o contrato milionário, que visa apresentar vinhetas de 10 segundos na Globo entre junho de 2023 e janeiro de 2024, estaria rolando uma demissão em massa do banco.

"Iremos estrear na TV aberta a nossa grande campanha de marketing do ano, sobre o nosso portfólio de produtos, mostrando a nossa gama completa de soluções financeiras, para além da conta e cartão de crédito. Estamos anunciando o patrocínio ao Jornal Nacional, da TV Globo, pelo período de oito meses, a partir de junho. Estaremos presentes diariamente no jornal de maior audiência da televisão brasileira, em um formato completamente inédito", disse Cristina Junqueira, uma das fundadoras do Nubank.

