Divulgação Jeff Machado usou dinheiro da herança do avô para pagar suspeito do assasinato













A mãe de Jeff Machado revelou os esforços do filho para ser ator, sonho que buscou realizá-lo assim que deixou a casa dos pais em Santa Catarina para morar no Rio de Janeiro. Maria das Dores Machado lembra que as economias guardadas pelo artista eram destinadas às despesas com os cachorros, à manutenção do carro e para pagar o produtor Bruno Rodrigues, a quem destinou parte da herança que recebeu do avô.





Jeff acreditava que faria um papel na próxima novela das 19h e, por isso, contou para mãe que pagaria R$ 20 mil a Bruno, que se apresentava à família como amigo do ator "e a pessoa que mudaria a sua vida". A mulher de 73 anos lembra que estranhou a quantia, mas que o apoiou visto que o filho confidenciou que os esforços eram destinados à carreira.

"Cheguei a pagar R$ 12 mil para o Bruno. Depois, Jeff pediu que eu depositasse mais R$ 2 mil na conta dele. Foram vários depósitos. No total, eu devo ter pagado uns R$ 18 mil, além do dinheiro que Jeff usou da herança", contou ela ao jornal O Globo.

Bruno passou cerca de três meses negociando os valores com Jeff. Segundo Maria, o suposto assassino teria dito ao filho que a quantia era para pagar um homem chamado Felipe que seria, segundo o produtor, a pessoa responsável pelo contrato do ator na novela.

"Ele era tão dissimulado que chegou a negociar a casa do meu filho com a gente. Disse ter um casal interessado na compra e o dinheiro seria usado para investir na carreira do Jeff. Bruno estava convencido de que meu filho era a vítima perfeita. Tudo o que ele queria era extorquir todo o dinheiro dele. Isso já ficou bem claro", disse.

Assassinato brutal

Jeff Machado foi asfixiado com um fio de telefone na própria casa, em Guaratiba, teve o corpo colocado em um baú e transportado para uma casa alugada em Campo Grande, também na Zona Oeste. O ator desapareceu em janeiro deste ano e foi encontrado apenas no fim de maio.



Os advogados de Bruno afirmam que a vítima foi assassinada após transmitir o vírus HIV para um homem chamado Marcelo, com quem teria gravado conteúdos para um site adulto. E disseram ainda que Rodrigues apenas ajudou a enterrar o corpo do ator.

Jeander Vinícius da Silva Braga, garoto de programa preso na sexta (2), teria participado das gravações do conteúdo e contou que dopou a vítima. Já Rodrigues teria matado Jeff com um fio de telefone. Os dois estão sendo acusados pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho