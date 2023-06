Principal suspeito

Bruno Rodrigues, amigo do ator Jeff Machado, é apontado como o principal suspeito do assassinato. O produtor, que trabalhou na Globo até 2018, foi quem alugou a casa onde o corpo do artista foi encontrado. Vídeos do suspeito entrando na casa do ator levantaram ainda mais as suspeitas de seu envolvimento no crime.