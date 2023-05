Reprodução/Divulgação Amigo de Jeff, Bruno de Souza Rodrigues, é acusado pela polícia de matar o ator









Amigo de Jeff Machado, Bruno de Souza Rodrigues é apontado pela polícia como suspeito de matar o ator, que teve o corpo encontrado na última segunda-feira (22), enterrado e concretado no chão de um imóvel em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, região onde o famoso morava.

Em comunicado, a emissora informou que forneceu nesse domingo (28) à polícia os detalhes do desligamento do homem na empresa, que ocorreu em 2018. Mas não declarou por quanto tempo o acusado foi seu funcionário e o motivo para a demissão.





Desaparecido desde janeiro de 2023, segundo as investigações, Jeff havia sido dado como morto. Jairo Magalhães, advogado da família, disse ao Fantástico que uma das linhas de investigação é de que o suspeito teria enganado o ator com a promessa de entrar em uma novela. Maria das Dores, mãe de Jeff, afirma que o filho teria desembolsado mais de R$ 12 mil com esse objetivo.



"Pagou R$ 12 mil, depois R$ 2 mil porque tinha que fazer uma filmagem, mais R$ 2 mil porque não sei o que... Você tem um sonho que ele é tão forte dentro de ti que a impressão é que você fica cego pra realidade", declarou.

E disse: "Não tenho mais lágrimas, tenho só dor, porque as lágrimas parecem aliviar a dor. Não consigo mais nem chorar. Tenho dor física, dor da alma", desabafou.

Maria das Dores conta que ouviu a voz do filho pela última vez em 23 de janeiro, quatro dias após o aniversário do ator, que completou 44 anos em 2023. Desde então a mãe, que mora em Santa Catarina e recebia ligações diárias do filho, começou a receber somente mensagens, o que lhe provocou desconfiança.

As suspeitas dos familiares de estarem falando com um impostor se confirmaram ao receberem a notícia de que os oito cachorros da raça Setter tinham sido abandonados. Jeff foi dado como desaparecido no dia 9 de fevereiro.

Dos oito cães, um está desaparecido, outro morreu atropelado na Avenida Brasil, enquanto um terceiro foi encontrado muito debilitado e também não resistiu. Os demais, saudáveis, ganharam novos lares assim que foram resgatados por uma ONG protetora de animais.

Os restos mortais de Jeff estavam dentro de um baú, pertencente ao ator. A polícia já concluiu que o moço não foi assassinado no local onde o corpo foi localizado.



