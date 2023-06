Reprodução/SBT Funcionários do departamento estão aliviados após confirmação da demissão

Nunca uma demissão foi tão comemorada nos bastidores do SBT como ocorreu nesta quarta-feira (7). A notícia da saída de Dudu Camargo fez o departamento de Jornalismo inteiro vibrar com a conquista. Mas a felicidade não ficou restrita a esta área e logo se espalhou por outras "redondezas" da emissora.

A coluna soube que um executivo acabou soltando, sem querer, para funcionários de sua equipe a seguinte frase: "Parece um sonho. Não imaginei que fosse ficar tão feliz e aliviado com a aprovação do Silvio Santos".

No departamento de Jornalismo, a demissão de Dudu Camargo é vista como uma enorme vitória e também um apontamento para novos tempos dentro da emissora. A presença de um profissional sem formação no comando do maior telejornal da casa e sua postura caricata era interpretada, pela chefia, como um produto de pouca credibilidade.

Não à toa, a decisão de colocá-lo na primeira fatia do programa, das 4h às 6h, era para tentar esconder do mercado as micagens que ele fazia no ar. E também deixava para ele as pautas menos importantes e relevantes, porque sabia da falta de preparo do rapaz em lidar com assuntos mais profundos.

Nas produções de programas do Entretenimento a saída de Dudu também foi comemorada. A quantidade de apresentadores que não ia com a cara do rapaz era enorme, porque ele costumava causar e dar trabalho sempre que participava de alguma outra atração.

A verdade é que Dudu nunca era chamado para absolutamente nada em outros programas. Sua ida a outras atrações só ocorria quando a determinação vinha de Silvio Santos, muitas vezes motivadas pelos apelos do próprio ex-apresentador, que vira e mexe aparecida no camarim do dono da emissora para fazer pedidos e se colocar na condição de vítima da oposição.

As filhas de Silvio Santos também nunca foram com a cara de Dudu Camargo. Tanto que não houve uma pessoa sequer que tenha se colocado contrária à demissão do pupilo do patrão. A festa, hoje, atingiu todos os setores. No Jornalismo, alguns profissionais já até falam de brindar a novidade fora das dependências da emissora.