Reprodução/SBT Silvio Santos contribuiu para a escolha da demissão de Dudu Camargo

Após ter sua demissão encomendada pela terceira vez pela direção de Jornalismo do SBT, Dudu Camargo enfim teve o contrato rescindido. Dessa vez, ele não conseguiu a proteção de Silvio Santos. A propósito, o dono da emissora ficou escandalizado ao saber por sua filha, Daniela Beyruti, o que ele vinha aprontando nos bastidores. Ao tomar conhecimento, não restou outra saída a não ser aprovar o corte.



Daniela Beyruti é a atual vice-presidente do SBT. Ela assumiu recentemente a função e tem ouvido de todas as áreas sugestões de melhorias. A principal, e considerada mais urgente dentro da área artística, era a situação de Dudu Camargo. Assim que tomou posse do cargo, ela também se assustou com os relatos recebidos, não somente da direção de Jornalismo, mas também de todos os funcionários que ela parou para ouvir e que trabalham neste departamento.

A má conduta de Dudu Camargo já era sabida por todos há anos, porém Silvio Santos insistia em manter o rapaz em seu elenco, na crença de que ele rendia audiência e fazia com que suas polêmicas trouxessem bons olhares ou mídia para a emissora. Porém, a situação escandalosa atingiu o limite da paciência e a sua permanência se tornou uma questão de honra para ser resolvida pela nova gestão da emissora.

Suas mancadas com o SBT tornaram sua presença ainda mais temida pelos funcionários. O mau comportamento, atrasos e entradas ao vivo alcoolizado fizeram com que a direção de Jornalismo procurasse meios e saídas para buscarem a demissão do apresentador.

Daniela Beyruti tomou o caso de Dudu como sua prioridade assim que assumiu a vice-presidência. Ela, assim como todas as outras filhas de Silvio Santos, nunca foram favoráveis à permanência do rapaz na emissora, mas sempre respeitaram a decisão do pai. Agora que ela se tornou a toda-poderosa, o dono do SBT não se opôs à sua decisão e ainda deixou nas mãos dela a definição do destino do rapaz. Ela não pensou duas vezes e ordenou o corte.

Escatologia

O site TV Pop trouxe uma informação bem escandalosa que teria sido a gota d'água para sua demissão: um episódio escatológico. Ele teria sentido um mal-estar pouco depois de apresentar o Primeiro Impacto e optou por defecar no camarim. Sim, caro leitor. A publicação diz que ele não se deu o trabalho de ir no banheiro e fez tudo no chão.

O apresentador não teve nem mesmo o trabalho de esconder a nojeira, e se limpou com uma toalha que posteriormente escondeu atrás de um micro-ondas. O odor das fezes logo se espalhou, fazendo com que o ambiente, que também seria usado por outros apresentadores, fosse inabitável.

Rapidamente, o local foi limpo e uma camareira encontrou a toalha escondida. Já os executivos pediram que o departamento de segurança verificasse as câmeras do circuito interno para entender a situação. As imagens comprovaram que Dudu Camargo foi o responsável, e o próprio apresentador não negou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko