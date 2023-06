Reprodução/Não é Nada Pessoal Alexandre Frota revela bastidores de filme com a travesti Bianca Soares









Alexandre Frota decidiu esmiuçar os detalhes dos bastidores de um de seus filmes pornográficos mais comentados: a gravação com a travesti Bianca Soares. Em entrevista ao podcast Não É Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, o ator revelou que na época recebeu uma proposta de R$ 200 mil do ex-dono do site adulto Brasileirinhas, Luís Alvarenga, para contracenar com a atriz. No entanto, o alto cachê do empresário só iria valer sob algumas condições impostas pelo artista.





"Eu disse [para o Luís Alvarenga] vou filmar. Conversei com ele e fui claro com o seguinte: você avisa [a Bianca] que eu vou filmar com ela, mas eu não vou chupar, não vou dar, não vou pegar no pau dela... Eu vou tratar ela como uma mulher. Mas vou sentar o 'cacete', vou sentar a 'borrachada' nela", contou.





Frota lembra que Alvarenga assentiu aos pedidos impostos e que, posteriormente, encaminhou as condições para Bianca. "A gente gravou e o filme explodiu. Todo mundo queria ver", contou, e ainda deu detalhes sobre preferências e preparação antes das filmagens.

"Eu sempre fiz uso de cialis [medicamento indicado para tratar disfunção erétil]. Eu nunca gostei do viagra... Você fica com a cabeça vermelha parece que vai explodir. Eu tomava 1,5 do cialis 40 minutos antes e depois ia para a gravação", disse.

Alexandre Frota tem uma longa carreira na indústria do sexo. O famoso já teve seu nome estampado em 17 filmes lançados pela Brasileirinhas. Já Bianca Soares, participou do reality show Casa dos Artistas no SBT e se consolidou em várias produções direcionadas ao conteúdo adulto.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho