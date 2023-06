Reprodução Deolane Bezerra processou Google por associá-la ao termo 'bafuda'





Deolane Bezerra comemorou nas redes sociais sua vitória judicial contra o Google, que obrigava a plataforma de pesquisas a desassociar seu nome da palavra "bafuda", apelido que ela ganhou em A Fazenda 14 após alguns participantes relatarem seu mau hálito. Mas, pelo visto, de nada adiantou, já que ela segue apontada como principal resultado nas buscas por esta palavra.







A coluna fez uma rápida verificação ao pesquisar "bafuda" no Google. Anteriormente, o primeiro resultado apontado pela página era uma foto de Deolane Bezerra, acompanhada de sua página na Wikipedia. Agora, os primeiros resultados apontam para notícias sobre a socialite e sua batalha judicial, além de outros textos que a relacionem ao adjetivo.

Navegando pela plataforma e selecionando a pesquisa por imagens, novamente aparece a figura da viúva de MC Kevin como principal resultado. As primeiras cinco imagens para "bafuda" carregam Deolane em diferentes situações. Na aba "vídeos", a mesma coisa. Diversos canais de YouTube que produziram conteúdos sobre o apelido que Deborah Albuquerque cravou em sua rival aparecem nos primeiros resultados.

Em 23 de maio, Deolane comemorou nas redes sociais sua vitória na Justiça, que lhe concedeu o direito de desvincular seu nome do apelido que ganhou no reality show da Record. Na ocasião, agradeceu o trabalho de sua advogada, a ex-BBB Adélia Soares, pela conquista. Mas a vitória, pelo visto, não foi integral.

"A automática exibição da imagem da autora quando o termo 'bafuda' é objeto de pesquisa parece representar abuso e indevida exposição da intimidade da parte", diz a decisão do juiz Bruno Paes Straforini, protocolada em 22 de maio.

Pela decisão, ficou explícita que a decisão se restringia a desvincular a imagem de Deolane do adjetivo. Mas a plataforma não deixa de priorizar elementos como notícias, fotos e vídeos quando algum usuário do Google pesquisa pela palavra "bafuda". Por enquanto, ela segue como sinônimo do apelido que lhe foi dado no reality show da Record.