Reprodução/Globo Cena de Cauã Reymond e Letícia Laranja indo para a cama em Terra e Paixão levantou ibope

Nesta segunda-feira (5), a audiência de Terra e Paixão registrou 26,3 pontos na Grande São Paulo, um décimo acima do recorde anterior, sendo o maior do dia na Globo. O motivo? A cena de sexo entre Caio (Cauã Reymond) e Flor (Letícia Laranja), que chamou a atenção dos telespectadores.



Na cena, Caio foi atrás de Aline (Barbara Reis) após a mocinha ser solta da cadeia. Entretanto, ao levar um fora, o galã foi para a cama com Flor, e rendeu muitos comentários.

Assim, a novela se igualou a melhor audiência de Vai na Fé, conquistada no último dia 30. Já Mulheres Apaixonadas, em seu primeiro dia de exibição solitária no Vale a Pena Ver de Novo, teve 16,3 pontos, apresentando uma queda de 13% em relação à segunda-feira passada.

No mesmo dia, Chocolate com Pimenta registrou 15,2 pontos, Amor Perfeito cravou 20 pontos e Vai na Fé alcançou 25,3 pontos. O Jornal Nacional ficou com a segunda maior audiência do dia, ficando atrás da novela das nove.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko