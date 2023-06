Divulgação As drags deverão competir para serem as primeiras a reivindicar o título de próxima superestrela drag do México.

















A MTV, o Paramount+ e a World Of Wonder acabaram de anunciar a tão aguardada estreia de Drag Race México: 23 de junho. A edição mexicana do fenômeno cultural e televisivo vencedor de vários Emmy, RuPaul's Drag Race, será comandado por Lolita Banana e Valentina, e terá Óscar Madrazo como parte do icônico painel de jurados.

Neste show, drag queens de todos os cantos do México competirão em desafios de design, comédia, dança e lipsync na esperança de ganhar a coroa com o cobiçado título de nova sensação drag do país, e de quebra, levar para casa o grande prêmio em dinheiro de 550 mil pesos mexicanos (equivalente a pouco mais de R$ 155 mil).

Em Drag Race México, Óscar, Lolita e Valentina estarão encarregados de guiar as onze competidoras que estão prontas para ligar os motores e fazer de cada momento uma experiência icônica. Além disso, o painel de jurados terá estrelas convidadas em cada episódio. O elenco da temporada inclui: Argennis, Cristian Peralta, Gala Varo, Lady Kero, Margaret y Ya, Matraka, Miss Vallarta, Pixie Pixie, Regina Voce, Serena Morena e Vermelha Noir.

Fenton Bailey, Randy Barbato, Tom Campbell e RuPaul Charles são produtores executivos da World of Wonder.

Além de Drag Race México, no Paramount+ os fãs podem encontrar todas as temporadas da franquia disponíveis, como RUPAUL'S Drag Race, RUPAUL'S Drag Race Untucked, Queen Of The Universe e RUPAUL'S Drag Race: All Stars , incluindo além de formatos internacionais como Drag Race Espanha .





