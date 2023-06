Reprodução/Globo Emissora já procurou seus advogados para lidar com caso de homem armado no Encontro

A Globo já acionou seu departamento jurídico para tomar as ações contra o homem que entrou armado na plateia do Encontro. Em nota enviada à coluna, a emissora disse que identificou o rapaz e afirmou que a arma que ele portava na ocasião não era verdadeira.

"A Globo mantém protocolos rígidos que garantem a segurança de seus funcionários e convidados. A empresa tem ciência do episódio, já identificou a pessoa, apurou que o objeto não se trata de uma arma verdadeira e está estudando as medidas legais a serem adotadas", disse a emissora em nota.

Em um vídeo publicado no dia 29 de maio no Youtube, um homem aparece com uma pistola e munições na Globo. Durante a gravação do programa Encontro, o homem que esta na plateia levantou a calça e mostrou uma arma, e nos corredores da emissora apareceu com uma municação.

De acordo com o Metrópoles, o responsável seria Renato Ribeiro, de 33 anos. O rapper foi ao programa no mínimo três vezes e queria testar a segurança da emissora. Conforme dito por ele, a arma é airsoft e a municação de verdade, mas sua intenção não era fazer uma ameaça e sim chamar atenção para seu clipe.

*Texto de Júlia Wasko

