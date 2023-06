Reprodução/MTV O programa foi um dos maiores sucessos do canal nos anos 2000

O programa Beija Sapo, exibido entre 2005 e 2007 com apresentação de Daniella Cicarelli, foi um dos maiores sucessos da MTV nos anos 2000. Neste ano, a atração volta para as telas e os fãs poderão participar do programa ao se inscreverem para o casting.



Seu sucesso se deu por diversas razões, mas principalmente por sido o primeiro programa de namoro da TV brasileira a exibir um beijo entre pessoas do mesmo sexo em rede nacional.

A dinâmica consiste em um participante escolher um entre três outros participantes vestidos de sapos para beijar no final do programa. Para isso, eles precisam passar por jogos e dinâmicas.

Com sua volta e estreia prevista para o segundo semestre de 2023, os interessados já podem se inscrever para concorrer à uma vaga, desde que tenham acima de 18 anos e o perfil das redes sociais abertos.

Assim, devem gravar um vídeo de até 1 minuto pedindo socorro ao sapo e explicando por que precisam de ajuda para conhecer novas pessoas. A gravação deve ser publicada no Instagram e/ou TikTok marcando @MTVBrasil e @TinderBrasil (ou @Tinder.Brasil no TikTok), usando a hashtag #SocorroSapo.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko