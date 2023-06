Divulgação Comedy Central anunciou novo programa comandado por Maurício Meirelles

O Comedy Central anunciou nesta terça-feira (6) a estreia do novo programa, Do Que Riem, apresentado por Maurício Meirelles. O apresentador, que deixou a RedeTV! em fevereiro deste ano, embarca em uma nova jornada no comando da atração.



Em cada episódio, Jhordan Matheus e Babu Carreira competem para ver quem consegue conquistar mais gargalhadas de um auditório repleto de um grupo específico de pessoas. Dentre eles, estão: vovós, marombas, médicos, cabeleireiras, garçons, seguranças, sertanejos e muito mais.

Do Que Riem estreia no dia 3 de julho, às 21h30, no Comedy Central. Já no dia seguinte, os telespectadores podem conferir o episódio no Paramount+.

"O programa saiu muito além do que a gente imaginava. Eu, como apresentador, ao invés de trazer textos de stand-up, tive a possibilidade de tirar informações preciosas sobre as plateias específicas, junto com os textos brilhantes da Babu e Jhordan, que criaram shows com as vivências que aprenderam nas imersões daqueles universos, até então, desconhecidos por eles. É surpreendente, porque cada plateia reage de um jeito às piadas", contou Maurício Meirelles.

Em sete episódios, os competidores contam com a ajuda de um representante de cada grupo específico para realizar uma pesquisa de campo. Quem conseguir mais risadas e agradar mais o público vence a disputa do episódio.

"Este desafio de testar sete temas diferentes foi muito positivo. Ser visto pelo Comedy Central, a maior marca do mundo de humor, é gratificante. Gravar com o pessoal da Farra e fazer esta pesquisa de campo me trouxe muito conhecimento. E a troca com a Babu e o Maurício também foi espetacular", disse o humorista Jhordam Matheus.

"Foi muito legal conhecer os espaços específicos da plateia de cada episódio. Descobri muita coisa e ampliei meus horizontes. Uma grande experiência cheia de aprendizado. Espero que o público consiga captar o tanto que a equipe e a plateia se divertiram", afirmou Babu Carreira.

*Texto de Júlia Wasko

