Reprodução/Grosby Group Rumores de uma possível separação entre eles ganha mais força após envolvimento de advogados

Os rumores de que o príncipe Harry e Meghan Markle estão enfrentando um processo de separação ganharam um novo capítulo. De acordo com a autora britânica Lady Colin Campbell, o filho caçula do rei Charles III procurou advogados especializados em divórcio há alguns meses.



A autora escreveu uma biografia sobre os duques de Sussex, intitulada Meghan and Harry: The Real Story, contando mais sobre a vida do casal. Além disso, a especialista afirmou no programa GB News que a crise conjugal do casal está perto de ir para a Justiça, e ouviu cinco fontes confiáveis relatando que Harry contatou advogados. "Há problemas no casamento há algum tempo", disse.

Além disso, a relação parece não estar boa há algum tempo. "Das muitas notícias que chegam dos Estados Unidos, a que mais provocou surpresa é que o casal estaria separado há quase quatro meses", explicou o portal português Flash!.

As especulações sobre o fim do relacionamento tomaram grandes proporções após Meghan ser flagrada em baladas. " também, se houver problemas reais no casamento, o que parece haver, Harry vai ter muito trabalho para se livrar deles, porque ele tem sido muito aberto sobre todas as suas falhas e todo o uso de drogas [após a morte da mãe, a princesa Diana]", falou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko