Ex-integrante do Bonde Das Maravilhas estará no De Férias Com o Ex Brasil Celebs

Kathy Maravilha, ex-integrante do grupo Bonde das Maravilhas, está na nova temporada do De Férias Com o Ex Brasil Celebs. O reality show já iniciou suas gravações no Caribe da Colômbia e novamente contará com um time de personalidades da mídia no elenco.







A informação da escalação da funkeira para o reality foi noticiada em primeira mão pela página Central Reality. Nos comentários da publicação no Twitter, os internautas fãs do grupo comemoraram a notícias. "Fudeu! Vai ser muito!!! Vem aiii...", escreveu um deles. "EU AMO O ÍCONE. SADOMASOQUISTA HIT", disse outro.

A cantora ganhou destaque ao entrar no grupo Bonde Das Maravilhas, em 2013. Ainda assim, viralizou nas redes sociais nos últimos anos, como no episódio em que precisou colocar uma calcinha como máscara para entrar em um shopping.

A nova temporada do programa será formada por um time de famosos que abrem o jogo da pegação. Esses, devem aguardar a chegada de seus exs para colocarem ainda mais fogo no Caribe.

Além de Kathy Maravilha, a coluna que vos fala contou com exclusividade que Alex Gallete fechou um contrato com a MTV para participar do reality.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko