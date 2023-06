Briga entre irmãos

As gêmeas, Marina e Sofia Liberato, que demonstraram apoio à mãe, Rose Miriam, se desentenderam com o irmão mais velho, João Augusto. Após romperem suas alianças na briga judicial, cada parte demonstrou estar de um lado do processo. Além disso, recentemente vazaram conversas entre os irmãos, em que os filhos de Gugu conversam sobre as polêmicas e situação que estão enfrentando.