Divulgação Nova série do Prime Video é protagonizada por Malvino Salvador e Barbara Reis

Negociador é a nova série policial brasileira e exclusiva do Prime Video, que tem estreia marcada para o dia 21 de julho. A produção é protagonizada por Malvino Salvador e Barbara Reis (atualmente no ar em Terra e Paixão), e conta com César Mello, Emilio de Mello e Guilherme Paiva no elenco.



Na série, o capitão Gabriel Menck (Malvino Salvador) é um negociador da polícia e integrante do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE). Sendo responsável pelo resgate de reféns na mira de criminosos, Menck deve resolver situações de crise complexas nas ruas da cidade de São Paulo.

Assim, a produção acompanha o trabalho intenso do capitão para enfrentar os assaltos que deram errado, sequestros passionais, suicidas armados e rebeliões em presídios – casos imprevisíveis e repletos de dramas humanos e escolhas difíceis, onde só existem dois resultados possíveis: a vida ou a morte.

Depois de meses afastado do trabalho após a morte de sua esposa em um acidente, Menck retorna a sua função. Entretanto, ele ainda precisará lidar com o stress pós-traumático do filho, questões familiarias, o revanchismo do seu antigo superior Bismark e uma investigação que o colocará como principal suspeito da morte de sua mulher.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko