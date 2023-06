Reprodução/Divulgação Giselle Policarpo abandona a TV para seguir careira como líder religiosa









Prestigiada nos folhetins da Globo entre o fim dos anos 1990 e começo dos anos 2000, Giselle Policarpo pôs fim em sua trajetória na TV para ser pastora em uma igreja evangélica. A ex-Global foi notada ao viver Eduarda em três temporadas de Malhação entre 1998 e 2001, e Elisa, sobrinha de Helena (Christiane Torloni), em Mulheres Apaixonadas (2003).





Giselle tem 41 anos, é de Niterói, Rio de Janeiro, e estreou na teledramatugia com apenas 15 anos no elenco de Zazá, em 1997. Após viver Elisa no folhetim do Vale a Pena Ver de Novo, Giselle saiu da Globo e foi para o SBT. Lá a moça atuou na novela Cristal de 2006, e em seguida foi para a Record, participou das tramas Caminhos do Coração em 2007, Os Mutantes em 2008, no próximo ano em Promessas de Amor e, em 2014, Milagres de Jesus.

Este último marcou sua saída da TV. Policarpo se casou, teve um filho e passou a ter papel importante na igreja evangélica em que professa sua fé, a Bola de Neve.

"Minha vida tomou um outro rumo de forma orgânica. Não foi planejado deixar de atuar para me tornar pastora. Foi realmente orgânico, e fui gostando. Deus foi trabalhando no meu coração. Sempre gostei muito de atuar, e era o que eu fazia desde menina. Guardo recordações muito boas e acho que minha vida está melhor ainda hoje", contou em entrevista à revista Quem em 2020.

Giselle ainda revelou que recebeu o chamado para ser pastora quando estava grávida de seu filho. "Não planejei, mas foi acontecendo. Quando algumas pessoas falavam que me viam como pastora, eu achava que era algo que não tinha nada a ver comigo, que isso nunca aconteceria. Mas Deus foi preparando meu coração e me sinto privilegiada em ter encontrado esse caminho. Estava grávida quando senti o chamado de Deus para cuidar de uma igreja", disse.

A pastora não descarta retornar à TV caso receba um convite que lhe interesse, mas deixou claro que vive um novo ciclo. "Estou na melhor fase da minha vida. Não enfrentei nenhuma crise de idade. Eu me dou bem com cada idade que eu tenho. Sou muito grata por tudo o que eu vivi na minha fase na televisão, mas vivo um momento ainda melhor", explicou.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho