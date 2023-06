Reprodução Atriz pede pix aos seguidores como presente de aniversário

Divina Valéria, conhecida como um dos maiores ícones LGBTQIAP+ no Brasil, comemora seus 79 anos nesta segunda-feira (5). A atriz fez um pedido inusitados aos seus seguidores, solicitando que fizessem uma trasnferência bancária para parabenizá-la. "Podem me mandar um pix", brincou.



A artista comentou sobre as dificuldades de viver de arte no Brasil ao compartilhar sua chave do pix na legenda da publicação. "Sobrevivendo às barreiras e às dificuldades seguimos em pé com a ajuda de Deus... e dos amigos", escreveu.

No vídeo, a atriz de Travessia contou que a ideia surgiu com o intuito de ajudá-la mesmo. "Hoje é meu aniversário, dia 5 de julho. Estou fazendo 79 anos de idade. Nunca pensei que podia chegar até aqui. Mas com Deus me ajudando, cheguei e estou muito feliz. Olha, aqueles que querem me presentear, podem me mandar um pix. Vou ficar muito contente. Vai ser de muita ajuda. Um beijo enorme para vocês e vamos continuar atrás dos 80 agora", disse.

Divina interpretou a si mesma na novela das nove da Globo, confessou que aceita ajuda financeira de quem quiser prestigia-la em seu aniversário.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko