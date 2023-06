Reprodução/Globo Apresentadora contou no Domingão do Huck mais detalhes de sua vida pessoal

Renata Lo Prete esteve no Domingão do Huck no último domingo (4) e surpreendeu os telespectadores ao mostrar e contar um pouco mais de sua vida pessoal, incluindo sua família e filhos. De acordo com a apresentadora, ela evita postar fotos com os filhos e raramente fala sobre sua privacidade.

Mesmo preservando por sua intimidade, a jornalista compartilhou mais sobre seu modo de vida durante a atração. Entretanto, Renata não mantém a vida pessoal longe somente dos holofotes, mas também de seus colegas de trabalho que se impressionaram com seus relatos.

De acordo com a apresentadora, ela é fã de novelas e sempre assiste ao lado de sua filha. Já sobre as publicações em redes sociais, afirmou que evita compartilhar fotos ao lado de sua família para não ter haters nos comentários, ainda mais por trabalhar com questões sobre política no Jornal da Globo.

A apresentadora é casada com o jornalista Melchiades Filho desde 1992, e juntos têm dois filhos, Joaquim e Antônia. Em 2019, Renata fez uma publicação em seu Instagram com fotos ao lado dos filhos, mas recebeu diversos comentários negativos que explicam sua escolha por manter a vida pessoal fora das câmeras.

No programa, seus filhos deram depoimentos sobre a mãe. "Não consigo não destacar a disciplina para tudo, para o sono, a alimentação, a ginástica, o trabalho, o que é importante para você se manter firme para seguir batalhando o seu espaço, fazendo o que te faz feliz", disse Joaquim. "O que eu julgo talvez ser a sua melhor qualidade, que é a sua capacidade de escuta. E dela não só saem boas entrevistas como saem simplesmente excelentes conversas", falou Antônia.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko