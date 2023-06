Jaap Buitendijk/Warner Bros. Picture/Divulgação O set de Barbie foi erguido nos estúdios da Warner Bros, nos arredores de Londres, no Reino Unido









"O mundo ficou sem rosa", afirmou Sarah Greenwood, design de produção do live-action Barbie à revista Architectural Digest. O filme, que chega aos cinemas dia 20 de julho, tem surpreendido pela veracidade do mundo pink da boneca em cada detalhe do set. De acordo com Greta Gerwig, diretora do longa, foi preciso tanta tinta na construção, que uma crise internacional de escassez do tom fluorescente da marca Rosco se formou.





"Eu queria que os rosas fossem muito brilhantes e que tudo fosse quase demais. Queria a cor que me fez amar a Barbie quando eu era pequena", afirmou a diretora de Lady Bird: A Hora de Voar e Adoráveis Mulheres à revista.

Mas não foi só a boneca a responsável pelo esgotamento. Com uma produção reduzida pela pandemia, enquanto o filme estava sendo produzido em 2022, a marca Rosco forneceu todo seu suprimento da tinta fluorescente para a construção do set. Além disso, a empresa ainda estava se recuperando de um congelamento profundo que cobriu sua sede no Texas, no início de 2021, e danificou materiais vitais.





A Casa dos Sonhos da Barbie foi responsabilidade de Sarah Greenwood e da decoradora Katie Spencer. Elas trabalharam duro para chegar ao fiel "rosa Barbie", solicitado por Gerwig, algo que remetesse à "autêntica artificialidade" dos figurinos, móveis e até no pano de fundo – que foi pintado à mão com a cor escolhida.

Para traduzir esse mundo dos sonhos para a tela, Greta contratou uma equipe londrina por trás de cenários de época, como Orgulho e Preconceito e Anna Karenina. Como Sarah e Katie não tiveram uma Barbie antes, precisaram encomendar uma Dreamhouse no e-commerce, para capturar sua essência. “A escala era bastante estranha”, lembra Katie à revista.





Para se ter uma ideia, os ambientes são 23% menores do que a escala humana tradicional. "O teto fica bem perto da cabeça e são necessários apenas alguns passos para atravessar a sala. Tem o estranho efeito de fazer os atores parecerem grandes no espaço, mas pequenos no geral", afirma Greta.

O filme da Warner Bros. e Mattel será centrado na linha clássica das bonecas, mas pouco se sabe sobre sua história. Os detalhes da trama estão em sigilo, no entanto, especula-se sobre um mundo chamado Barbieland e uma história que rompe os padrões de beleza estabelecidos pela boneca.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho