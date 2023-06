Divulgação Karine Teles estreará em novo remake da faixa das seis da Globo, Elas por Elas













Karine Teles é uma das sete protagonistas que integrará o remake de Elas por Elas, trama que deve substituir Amor Perfeito na faixa das seis no fim de setembro. Após conquistar a audiência com Madeleine em Pantanal, agora, a atriz viverá Carol, uma neurocientista. A nova versão terá mudará os nomes das personagens femininas, mas manterá as características principais delas.





Segundo informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Karine vai assumir o papel que foi de Mila Moreira (1946-2021), chamada de Marlene na trama original. Lara, papel de Deborah Secco, retoma a carreira como advogada depois de ficar viúva. A personagem será equivalente à Márcia, vivida por Eva Wilma.

Maria Clara Spinelli será uma mulher trans, assim como a atriz. Baseada em Carmem, vivida por Maria Helena Dias em 1982, René terá uma padaria e irá atrair clientes com seus sonhos. A personagem também será casada e criará os dois filhos do marido.

Já Isabel Teixeira assumirá a personagem que foi de Aracy Balabanian, Helena, a vilã da trama. Monica Iozzi será Natália, papel de Joana Fomm. A moça buscará descobrir o culpado pela morte do irmão. A cantora e atriz Késia Estácio será a modelo Thais, que na versão de 1982 chamava Wanda e foi vivida por Sandra Bréa, Thalita Carauta interpretará a veterinária Adriana, originalmente feita por Esther Góes. Já Cássio Gabus Mendes viverá o vilão Otávio, que se envolverá com Lara.

O folhetim tem sido adaptado por Thereza Falcão e Alessandro Marson e terá direção artística de Amora Mautner. Além disso, a nova versão não irá contar o reencontro das setes amigas em São Paulo, mas sim no Rio de Janeiro. Outra mudança é que a trama vai explorar mais os romances, principalmente por causa da faixa horária.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho