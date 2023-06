Reprodução/Instagram Danúbia Braga anuncia retorno à CNN Brasil













Dessa vez sem #tbt, Danúbia Braga está de volta à CNN Brasil! Há seis meses a jornalista havia se despedido do canal após permanecer um ano e cinco meses como videorrepórter na empresa. Durante o tempo fora, em março ela estreou como repórter nos noticiários do SBT no elenco do jornal matutino Primeiro Impacto. Agora, a profissional vibra com a notícia de retorno à mais antiga nova casa.

Em seu perfil no Instagram, Danúbia escreveu: "Isso mesmo! Vc não tá vendo #tbt hehehe é foto nova no feed pra registrar uma nova temporada. Tô de volta na CNN Brasil!", brincou na legenda da foto em que consta uma captura de tela da jornalista em um link ao vivo na CNN.





A notícia prontamente alegrou o público. Na publicação, os seguidores não hesitaram em comentar sua admiração pela profissional, e a parabenizar pela conquista. "Sensacional minha linda! Você merece o mundo. Feliz nova fase! Arrase muito!", escreveu um internauta. "Que alegria! Bem-vinda de volta", comentou o repórter Teo Cury.





Em dezembro a coluna informou que o canal de notícias CNN havia iniciado um processo de desmonte e cortado os maiores salários de sua equipe. Na época, além de Danúbia Braga, nomes como Monalisa Perrone, Gloria Vanique, Marcela Rahal, Kenzô Machida e Boris Casoy tiveram seus contratos indeferidos.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho