A Infância de Romeu e Julieta: Resumo dos capítulos de 5 a 9 de junho

Quinta-feira, 8 de junho

Glaucia cria um programa de ‘funcionário do mês’ para os colaboradores da Monter Mercado,- dando até bonificação-, mas inicia colocando uma foto dela como o melhor desempenho; os funcionários dão risada. Telma desabafa com Amanda, pede um pouco mais de tempo para pagar o que deve no Armazém e agradece a compreensão. Karen diz para Romeu não se sentir culpado pelas palavras com Rosalina, já que a menina criou expectativa no relacionamento deles. Ellen, Ian e Nath perguntam para Trapaça qual o maior ponto fraco dos membros do Pedalzera; Trapaça revela que são as bicicletas e solicita ajuda para sumirem com as bikes deles. Daniel fala novamente com Amanda e Marina sobre a proposta do restaurante no Armazém. Fausto proíbe Bassânio de vender pipoca na frente do condomínio Verona. Karen se aproxima de Romeu, mas ele se esquiva. Pedalzera invade novamente o condomínio do Lado Torre. Bassânio fala para Pórcia que foi expulso do seu ponto no Lado Torre por um homem mau; ele ainda não sabe que se trata do pai de Pórcia. Telma fala para Daniel que está com dificuldade financeira e ele oferece um empréstimo. Mari compartilha com Amanda que não quer Daniel com um restaurante no Armazém, porque seria difícil trabalhar com o ex. Julieta encontra com Romeu na fonte e ambos percebem que foram seguidos.