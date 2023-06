Primeiro Impacto

Em 2016, a entrada de Dudu Camargo no programa Primeiro Impacto foi comentada antes mesmo do apresentador conseguir se conectar com o público. Com apenas 18 anos, assumiu a apresentação da atração ao lado de Joyce Ribeiro e Karyn Bravo. Entretanto, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo (SJSP), com o apoio da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), lançou uma nota em protesto a sua entrada no telejornal, que afastou as jornalistas do noticiario.