Reprodução Menina da piada do bambu voltou ao SBT após muitos anos

O SBT abriu uma investigação para encontrar a menina destemida que fez Silvio Santos perder o chão ao vivo com a polêmica piada do bambu. Após semanas de busca pelas redes sociais, eis que ela foi encontrada: Daiza Lazarte Barros, de 47 anos, e hoje trabalha como jornalista.









Em 1985, a garota ficou conhecida como a moça do bambu após fazer uma piada com o apresentador Silvio Santos. Na ocasião, Daiza questionou: "Qual é a diferença entre um poste, do bambu e da mulher?". "Lá vem besteira", respondeu Silvio. "O poste dá luz em cima, a mulher da luz embaixo", explicou. "E o bambu?", questionou Silvio. "Enfia no teu c*", disse.

Neste momento, as crianças que participavam do programa caíram na gargalhada, e Silvio ficou sem graça, mas riu com a situação. "Ô boca suja, sem vergonha!", brincou.

A jornalista afirmou que não queria se expor, e se aceitou esta situação, pois seu marido, o ex-puglista Laudelio José Barros, a marcou na publicação da Patrícia Abravanel procurando por ela.

"Eu já tive um processo judicial por conta disso, porque começaram a usar a minha imagem e meu nome. Eu tive que entra num processo inclusive em segredo de justiça para que ninguém utilizasse minha imagem sem autorização. Por conta disse eu me resguardei todos esses anos, mas chegou o momento de dar um fim", desabafou.

Após isso, a emissora entrou em contrato com Daiza e a mesma topou ir ao especial de 60 anos do Programa Silvio Santos. "É um momento de alegria, da gente reconhecer o que são esses 60 anos na vida do SBT", reforçou.

Em sua infância, a comunicadora enfrentou muitos problemas por ser conhecida como "a menina do bambu". Ainda depois de muitos anos, os internautas não esqueciam o meme e continuavam falando sobre.

Dessa maneira, Daiza continua incomodada quando é reconhecida por este momento, e inclusive se mostrou desconfortável durante a gradação do programa.



Quando questionada sobre suas redes sociais, a jornalista afirmou que estão fechadas. "Agora eu to mais tranquila com isso. Eu já tive muita insegurança com isso", afirmou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko