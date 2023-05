Reprodução/Gabriel Perline O ex-apresentador do Programa Silvio Santos não gostou da homenagem que fizeram para a atração

A comemoração pelos 60 anos do Programa Silvio Santos foi gravada nesta terça-feira (30), e a coluna está nos estúdios do SBT acompanhando todos os detalhes. O dono da emissora, infelizmente, não compareceu. Mas sua filha, Patrícia Abravanel, comandou a cerimônia e entregou que o pai não ficou muito feliz com a homenagem.



"Eu deixei bem claro que era eu aqui. Porque, imagina, se eu chamo e ele fala que não vai fazer nada disso. Foi uma coisa que a gente fez, ele soube e não falou nada", contou.

Silvio Santos, que se afastou do Programa Silvio Santos no ano passado após ser diagnosticado com Covid-19, não retornou às telas até o momento. Assim, sua filha passou a apresentar a atração desde então.

Nesta gravação especial de 60 anos do programa, a apresentadora deixou claro que seu pai ficou sabendo da homenagem, mas ainda assim não se manifestou. "Então, isso aqui é uma homenagem a todos que trabalham com ele há muitos anos, sabe?", disse.

"Ele poderia vir para fazer um programa especial. Até porque não é o roteiro normal. Mas é um programa histórico, um pouco até jornalístico. Claro que com o entretenimento que a gente tem", completou.

A apresentadora ainda citou seu pai diversas vezes, relembrando que tudo isso é por sua causa. "Eu acho que você nem gostaria de estar aqui, pai. Mas este programa é para você e por você", disse ela logo no início da gravação.



O especial de 60 anos do Programa Silvio Santos será exibido neste domingo (4), no SBT.

*Texto de Júlia Wasko

