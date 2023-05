Reprodução Ana Luiza retornou ao programa após cinco anos desde sua participação





Dona de uma das risadas mais bizarras e surpreendentes, Ana Luiza foi convidada para integrar a plateia da comemoração dos 60 anos do Programa Silvio Santos. Ela não pisava no local desde que seu titular ainda estava na ativa, há 5 anos.





Ana virou um fenômeno na web em fevereiro de 2015, ao participar da prova Segredo Musical. Quando o apresentador pediu para que a plateia cantasse alguma música que tivesse a palavra "dragão", ela se levantou e foi ao microfone no corredor da plateia e surpreendeu o dono da emissora.

Na ocasião, ela vestia uma camiseta branca com a seguinte frase estampada: "Vae pra lá", imitando um dos bordões de Silvio, mas escrito de maneira errada propositalmente.

O apresentador não quis dar foco à roupa e logo perguntou se ela estava solteira, e ouviu da moça: "Sou. Estou à disposição". E Ana logo começou a cantar Se..., clássico de Djavan que diz: "Seu Jorge, por favor, me empresta o dragão". E começou a gargalhar. Silvio ficou chocado com a maneira descontrolada e esquisita que ela ria, e encerrou dando a ela a quantia de R$ 50.

Ana retornou ao programa algumas vezes depois, mas desde 2018 não participava do Programa Silvio Santos. Antes do início da gravação do especial de 60 anos, ela foi recepcionada por Patrícia Abravanel e soltou sua típica gargalhada, fazendo a alegria da geral.

Relembre a cena que fez Ana Rizadinha ganhar seus 15 minutos de fama: