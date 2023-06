Reprodução/Instagram Raul Gil na condução do seu programa no SBT





Raul Gil recebeu alta do hospital neste domingo (4) após passar por uma cirurgia na próstata. O veterano estava internado desde quarta-feira (31) no Albert Einstein, em São Paulo, e comemorou sua saída com uma postagem nas redes sociais.





"Graças a Deus estou em casa. Quero expressar minha profunda gratidão a Deus, a todos os fãs e amigos que dedicaram suas orações pela minha recuperação", começou ele, em uma publicação do Instagram.

Ele prossegue: "Suas palavras de apoio e pensamentos positivos foram um conforto inestimável durante esse período difícil. Sinto-me verdadeiramente abençoado por ter pessoas tão incríveis ao meu redor, que demonstraram tanto carinho e amor".

"Obrigado por estarem comigo e por serem uma fonte de força. Que Deus abençoe cada um de vocês abundantemente. Abraços", finalizou.



De acordo com o filho de Raul Gil, Raul Gil Jr, o veterano passou por uma raspagem na próstata e, por isso, precisou operar na última semana. O procedimento foi um sucesso.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.