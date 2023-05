Reprodução/Instagram Raul Gil está apreensivo com as mudanças na programação do SBT





Raul Gil está em estado de alerta máximo no SBT, e um tanto quanto triste e cabisbaixo, como há muito tempo não se via. O apresentador ficou muito chateado ao ter seu programa reduzido pela metade, em fevereiro deste ano, e agora tem avisado sua equipe que pode sair do ar a qualquer momento, criando certo clima de apreensão, pois as notícias que vem acompanhando pela imprensa sobre as mudanças na programação da emissora não o contemplam positivamente.







A coluna conversou com algumas pessoas que trabalham na emissora e estão diretamente ligadas ao núcleo do apresentador, e os relatos são de que Raul costuma fazer profecias não muito positivas, e que a maioria delas, infelizmente, acabam se concretizando.

No final do ano passado, por exemplo, ele já havia alertado seus funcionários de confiança que estava sentindo que alguma mudança iria acontecer em seu programa, e que não seria nada positiva. Dois meses depois, veio o anúncio do SBT de que ele teria seu tempo em tela reduzido pela metade.

Agora, ele tem dito que com a nova programação que vem se desenhando, a emissora deverá reduzir ainda mais seu tempo de tela ou até mesmo tirá-lo em definitivo do ar. Seu maior medo é o retorno do Programa Livre, que já teve inúmeros pilotos gravados e deve sair do papel ainda neste ano. Na sua análise, a atração é um prato cheio para a faixa do fim de tarde dos sábados, ocupada por ele atualmente.

Mas se o "vovô Raul" está apreensivo, a coluna está aqui para dar uma boa notícia a ele. Ou pelo menos registrar algo que é de seu conhecimento. Em conversa com nossas fontes do alto escalão, nos foi assegurado que o apresentador só sairá do ar se ele mesmo quiser. Silvio Santos tem muito carinho e respeito pelo amigo, e não planeja tirá-lo de seu elenco. Na verdade, isso nunca esteve nos planos do dono da emissora.

Além disso, o planejamento que compreende o retorno do Programa Livre não está contemplando a programação de sábado. A emissora ainda tem feito estudos para ver como encaixá-lo na programação, e não há uma definição se ele será diário ou semanal, e até mesmo em qual faixa ele entrará.

O comediante Tirullipa também tem negociado um programa com o SBT, conforme antecipou Flávio Ricco em sua coluna no R7. Mas caso o projeto ganhe força na emissora, também não irá ameaçar o horário hoje ocupado por Raul Gil no fim das tardes de sábado.

Procurei o SBT para falar sobre o caso, e a emissora reforçou que Raul Gil não está ameaçado em sua programação e frisou que ele segue nos planos de Silvio Santos para manter os bons índices que registra há mais de uma década na emissora.