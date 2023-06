Reprodução Marina Liberato invadiu uma casa em 2020, em Royal Estates Boulebard, localizado em Orlando, nos EUA.







Recentemente se tornou público que Marina Liberato, uma das filhas do apresentador Gugu Liberato com a médica Rose Miriam DiMatteo, foi presa em 2020 , quando ainda era menor de idade. A menina confessou que invadiu uma residência privada na madrugada do dia 18 de março daquele ano em Royal Estades Boulevard, onde vivia com a família na Flórida. O caso repercutiu e o advogado que representa a garota e a irmã, Sofia, esclareceu os fatos para a coluna.







“Esse fato foi um mal-entendido ocorrido anos atrás, quando a jovem tinha cerca de 15 anos apenas, fato que foi devidamente explicado e resolvido à época, sem maiores danos ou sequelas", disse.

E aponta que as notícias estão sendo prejudiciais à moça. “Esse é mais um vazamento de informação fora de contexto, com o único objetivo de desqualificar as jovens, que estão ao lado da mãe delas em um legítimo processo de reconhecimento de união estável", evidenciou a assessoria do escritório Nelson Willians Advogados.

O boletim de ocorrência registrado mostra que a filha de Gugu participou de uma festa organizada por Guilherme DeCarvalho Moltinho. A mãe do garoto, Patrícia, afirmou que seu filho pegou as chaves da residência sem sua permissão.

Durante a madrugada a mulher recebeu uma ligação de seu vizinho contando que haviam pessoas desconhecidas entrando em sua casa. Foi então que Patrícia prestou queixa por roubo de residência e as pessoas presentes, incluindo Marina, prestaram depoimento. Além disso, a filha de Gugu foi encaminhada ao JAC (Conselho Consultivo da Justiça) para realizar o processo de custódia.

*Texto de Lívia Carvalho



Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho