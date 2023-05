Reprodução/Não é Nada Pessoal Influenciador conta sobre sua relação com Gusttavo Lima após enfrentarem problemas em 2020





Alexandre Suita contou com exclusividade ao podcast Não é Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, mais detalhes sobre os desentendimentos que enfrentou com Gusttavo Lima em 2020, quando defendeu sua irmã, Andressa Suita, durante a separação --que acabou durando pouco tempo.







Na ocasião, o empresário sentiu que precisava se manifestar em defesa da atriz, e deixou claro que não concordava com as atitudes do sertanejo. "Foi feito. Foi resolvido. Questionam-se muito em relação a isso, mas a nossa família é igual qualquer outra família que tem problema e quando esses problemas acontecem a gente procura solucionar", contou.

De acordo com o apresentador, foi uma infelicidade que aconteceu e ficou no passado e está 100% resolvido. Além disso, ele reforçou que toda experiência é um processo de evolução, e acredita que se fortaleceu depois disso. "Fiquei mais antenado às vezes segurar um pouco mais o que falar", completou.

"Aconteceu tudo isso e passou, é sobre superação, superamos essa e superaremos as próximas", disse.

Quando questionado sobre o contato com o sertanejo, Alexandre detalhou que não tem tanta proximidade como as pessoas imaginam. "O contato que a gente tem são reuniões de família e aniversários", relatou.

O influencer reforçou que não tem um contato muito próximo com o cunhado, e informou que a relação deles não é aquela em que moram na casa um do outro.



Em 2020, quando Gusttavo Lima e Andressa Suita se separaram, o irmão tomou o lado da irmã e foi alvo de diversas críticas, inclusive por parte do sertanejo. Na época, Alexandre negou ter proibido os sobrinhos de verem o pai, e disse que não é que não gostasse do cantor, e sim que não concordava com algumas atitudes.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko