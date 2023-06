5 erros de Faustão que causaram o terrível fim de seu programa na Band

Parado no tempo

Já é sabido que a atração de Fausto na Band nada mais foi do que o Domingão do Faustão, mas no modelo semanal e em outra emissora. Na Globo, por exemplo, o apresentador chegou a marcar cerca de 30 pontos de audiência aos domingos em que disputava com Gugu. No entanto, os sinais de desgaste foram aparecendo com oscilações que constavam entre 15 e 19 pontos no último ano, segundo dados da Grande São Paulo. Na tentativa de replicar a fórmula do sucesso, Fausto chegou a registrar 10 pontos de audiência em sua estreia na Band, mas esse patamar nunca mais se repetiu, e o programa foi perdendo gás até chegar ao índice atual, de 2,6.