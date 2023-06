Reprodução/Instagram O pai da cantora lamentou o fato de ver a filha sofrendo

Gilberto Gil, que tem prestado apoio à sua filha, Preta Gil, lamentou o estado de saúde da cantora, que está em tratamento contra um câncer no intestino. O compositor demonstrou desânimo ao ver sua filha sofrendo pelo problema de saúde.









"É uma aflição ver uma menina, uma filha que nem tem 50 anos, sofrendo de uma doença apavorante. Falo com a Preta o tempo todo, com os médicos, e leio a respeito. Ela vive cercada pela família e estamos reunindo forças e propósitos para lhe dar o melhor tratamento, renovar sua disposição e sua positividade espiritual", contou.

"Juntamente a isso, temos de lidar com a ameaça da morte. Tenho dito palavras de resignação em relação àquilo que é inevitável, ao mesmo tempo que buscamos condições para a cura", completou.

A cantora, que está com 48 anos, precisou ser hospitalizada novamente na última quarta-feira (31), para passar por mais uma sessão de radioterapia e realizar exames de sangue. De acordo com Preta, ela está bem e foi acompanhada de alguns amigos até o local.

Além disso, a cantora lidou recentemente com o fim de seu casamento com o personal trainer Rodrigo Godoy, acusado de traí-la com outra mulher. O ex-casal estava junto há sete anos e teve um fim repentino após fotos do influenciador ao lado de uma moça vazarem.

*Texto de Júlia Wasko

