A mansão

Logo de cara, a fachada do imóvel mostra a imponência do projeto! A imensa entrada ocupa os três andares, em mármore, emoldurando a porta. No interior do local, pé direito alto, muitas esquadrias e vidros para dar luminosidade e mais mármore. Além das escadas, com guarda-corpo também em vidro, a mansão possui elevador que leva a todos os andares. Inclusive ao subterrâneo, onde foi instalada uma boate para o jogador. Um sistema de som foi instalado em toda a casa, onde música não vai faltar.